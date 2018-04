Classifica inglese: God of War al primo posto, Nintendo Labo debutta in terza posizione

God of War mantiene la prima posizione della classifica inglese, pur registrando un calo del 35% nelle vendite retail. Più consistente il calo di Yakuza 6, che perde ben 36 posizioni (occupando ora la posizione 39) con un calo delle vendite pari all'85% rispetto alla settimana precedente.

Far Cry 5 continua a mantenere la seconda posizione mentre al terzo posto troviamo il Kit Assortito di Nintendo Labo, mentre il Kit Robot occupa la posizione numero 20. Nonostante i due pacchetti non abbiamo impressionato per quanto riguarda le vendite sul mercato inglese, è ancora presto per tirare le somme su un prodotto così particolare, Nintendo punta sul successo a lungo termine e non è escluso che nelle prossime settimane le vendite possano crescere. Di seguito la Top Ten UK:

God of War Far Cry 5 Nintendo Labo Kit Assortito FIFA 18 Mario Kart 8 Deluxe Fallout 4 Call of Duty WWII Super Mario Odyssey PlayerUnknown's Battlegrounds Grand Theft Auto V

Da segnalare anche la tiepida accoglienza riservata a South Park Scontri Di-Retti per Nintendo Switch, che debutta alla posizione numero 19. Secondo GamesIndustry, il dato è in parte viziato dalla scarsità di copie retail distribuite ai rivenditori, cosa che avrebbe spinto gli interessati ad acquistare il gioco sull'eShop non avendolo trovato sugli scaffali dei negozi.