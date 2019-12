Classifica italiana: Pokemon Spada al secondo posto, Shenmue 3 fuori dalla Top 10

Non brillano le vendite di Shenmue 3 in Italia: il gioco di Yu Suzuki debutta fuori dalla Top 10 della settimana 47 piazzandosi in venticinquesima posizione nella settimana di debutto. Al primo posto l'immortale FIFA 20, seguito da Pokemon Spada.

Il podio si completa con Call of Duty Modern Warfare, da segnalare anche il buon risultato di Football Manager 2020 che occupa la quarta posizione in classifica.

Classifica ITA - Settimana 47

FIFA 20 Pokémon Spada Call of Duty Modern Warfare Football Manager 2020 Pokémon Scudo Luigi's Mansion 3 Grand Theft Auto V Star Wars Jedi Fallen Order Tom Clancy's Rainbow Six Siege Death Stranding

Death Stranding resta in Top 10 al decimo posto mentre Pokemon Scudo occupa la quinta posizione. In classifica trovano spazio anche Luigi's Mansion 3, GTA V, Star Wars Jedi Fallen Order e Rainbow Six Siege, escono invece dalle prime dieci posizioni Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e Need for Speed Heat.