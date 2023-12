Classifica dei migliori giochi Survival usciti nel 2023

Il 2024 è un anno che potrebbe riservare grosse sorprese per tutti gli appassionati di giochi survival, visto che titoli molto attesi come ARK 2 ed Enshrouded sono in dirittura d’arrivo. Nel frattempo, vi proponiamo quelli che sono i migliori esponenti del genere arrivati nel corso del 2023.

Sons of the Forest

All’inizio dell’anno è arrivato in Early Access su Steam Sons of the Forest, sequel del survival game a base di cannibali che negli anni è riuscito a conquistare il pubblico. Questo nuovo capitolo ripropone molte delle meccaniche di The Forest, alle quali aggiunge anche alcune novità assolute come la presenza di Kevin, un personaggio controllato dall’IA che esegue gli ordini dei giocatori e li aiuta ad eliminare le mostruose creature che ogni notte provano ad avvicinarsi alla base. Al momento non è ancora chiaro quand’è che il gioco arriverà nella sua forma finale, ma nel corso dei mesi ha ricevuto numerosi aggiornamenti che hanno introdotto nuovi contenuti narrativi, nemici aggiuntivi e tanto altro. Insomma, vale assolutamente la pena fare un giro anche adesso. Se ne volete sapere di più, vi invitiamo a leggere il nostro provato dell’Early Access di Sons of the Forest.

LEGO Fortnite

Non lasciatevi ingannare dalle apparenze, poiché il fatto che LEGO Fortnite venga distribuito come una modalità del celebre free to play di Epic Games non implica che abbia punti in comune col battle royale. Si tratta infatti di un’esperienza di gioco completamente slegata da tutto il resto, con meccaniche di gioco uniche che lo avvicinano ai survival come Minecraft. Dopo aver creato un mondo, potrete giocare da soli o in compagnia di altri giocatori e partire alla ricerca di risorse con cui costruire liberamente una piccola città. Con un sistema che strizza l’occhio ad Animal Crossing, vi è anche la possibilità di reclutare personaggi controllati dall’intelligenza artificiale come Bananita, che si stabiliranno presso il vostro accampamento e seguiranno le vostre istruzioni.

ARK Survival Ascended

In questa lista non poteva certo mancare ARK Survival Ascended, che si è fatto attendere molto più del previsto ma alla fine ce l’ha fatta ed è disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per chi non lo sapesse, questo non è un titolo inedito ma il remake in Unreal Engine 5 del primo ARK Survival Evolved, uno dei survival game più famosi di sempre. Si tratta quindi del gioco perfetto per chi vuole ingannare l’attesa per ARK 2, che dovrebbe fare il suo debutto in esclusiva su PC e Xbox entro la fine del 2024.