Classifica Software UK: FIFA 19 è il più venduto, Battlefield 5 debutta al quarto posto

Quali sono stati i giochi più venduti nel Regno Unito nel corso della settimana del Black Friday 2018 e quanto hanno influito gli sconti? Ce lo rivela l’ultimo resoconto pubblicato poche ore fa su Gamesindustry.biz.

Classifica software settimanale UK (fra parentesi la posizione della settimana precedente)

FIFA 19 (5) Call of Duty: Black Ops 4 (7) Red Dead Redemption 2 (2) Battlefield V (nuovo) Forza Horizon 4 (11) Spider-Man (13) Fallout 76 (3) Pokémon Let's Go Pikachu (4) Spyro Reignited Trilogy (1) Mario Kart 8: Deluxe (9)

FIFA 19 si aggiudica la medaglia d’oro: grazie agli sconti il titolo firmato EA Sports ha fatto registrare un incremento delle vendite del 177%. A seguire, troviamo Call of Duty Black Ops 4, anch’esso venduto a prezzo scontato (circa 35 sterline). Al terzo post, ecco Red Dead Redemption 2, proposto a prezzo pieno, mentre la new entry Battlefield 5 si piazza in quarta posizione: un lancio non proprio entusiasmante se confrontato con quello di Battlefield 1 (che al debutto aveva venduto il 63% di copie in più), ma migliore di Assassin’s Creed Odyssey e Fallout 76. Settimana non proprio felice neanche per il titolo firmato Bethesda, che scende dal terzo al settimo posto nonostante gli sconti. Chiudono la top 10 Pokemon Let’s Go Pikachu, Spyro Reignited Trilogy (che scivola dalla prima alla nona posizione) e l’inossidabile Mario Kart 8 Deluxe.