Classifica software USA agosto 2019: Control di Remedy fuori dalla top 20

NPD ha diffuso i dati di vendita hardware e software del mercato americano ad agosto 2019, prontamente commentati dall'analista Mat Piscatella. Secondo quanto dichiarato, le vendite per il mese di agosto non sono mai state così basse dal 1998.

Il mercato del software ha generato un giro d'affari pari a 257 milioni di dollari, in calo rispetto ai 341 milioni dell'agosto 2018. In totale le vendite di hardware, software, accessori (incluse le carte con credito prepagato o abbonamenti a servizi digitali) sono state pari a 666 milioni di dollari.

Giochi più venduti negli USA - Agosto 2019

La classifica di agosto vede Madden NFL 20 al primo posto, seguito da Minecraft e Grand Theft Auto V. In top ten trovano spazio anche numerose esclusive Nintendo Switch come Fire Emblem Three Houses, Super Smash Bros Ultimate, Super Mario Maker 2 e Mario Kart 8 Deluxe.

Madden NFL 20 (vendite digitali escluse) Minecraft (vendite digitali escluse) Grand Theft Auto V Fire Emblem Three Houses (vendite digitali escluse) Super Smash Bros Ultimate (vendite digitali escluse) Super Mario Maker 2 (vendite digitali escluse) Mario Kart 8 Deluxe (vendite digitali escluse) Mortal Kombat 11 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Astral Chain (vendite digitali escluse) Marvel’s Spider-Man The Legend of Zelda Breath of the Wild (vendite digitali escluse) Red Dead Redemption II Call of Duty Black Ops IIII (vendite digitali escluse) Age of Wonders Planetfall Super Mario Party (vendite digitali escluse) Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order (vendite digitali escluse) New Super Mario Bros U Deluxe (vendite digitali escluse) The Dark Pictures Man of Medan Assassin’s Creed Odyssey

Buon successo per Astral Chain che debutta in decima posizione mentre The Dak Pictures Anthology Man of Medan debutta alla posizione numero 19. Control di Remedy non riesce invece ad agguantare la top 20, il gioco debutta alla posizione numero 23, risultato non particolarmente lusinghiero sul mercato americano, dove il titolo però sembra aver goduto di una campagna marketing non particolarmente roboante.