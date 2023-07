Classifica Steam, rivoluzione sul podio: il gioco più venduto arriva ad agosto

Forte dello storico risultato di oltre 11 milioni di partecipanti allo Steam Next Fest di giugno, il negozio digitale di casa Valve si prepara a festeggiare l'esordio di nuove e attese produzioni.

Nel momento in cui scriviamo, in particolare, la classifica in tempo reale dei giochi più venduti su Steam vede in testa Baldur's Gate 3, che nelle ultime settimane si è reso protagonista di una significativa ascesa. L'ambizioso GDR era infatti già approdato alla quarta posizione tra i titoli più venduti della settimana compresa tra 27 giugno e 4 luglio. Un balzo significativo, visto che solo sette giorni prima la produzione di Larian Studios si collocava in ventisettesima posizione.



Al momento, medaglia d'argento per BattleBit Remastered, detentore dell'oro nell'ultima classifica settimanale. Grazie al traino offerto dai Saldi Estivi di Steam, anche Red Dead Redemption II risale la classifica in tempo reale, per approdare in terza posizione, scalzando Elden Ring, che per questa volta si accontenta del quarto gradino.



Da segnalare come tali dati escludano dal computo i giochi free to play, che dominano ancora la vetta della classifica Steam grazie alla sempre più ampia community di Counter-Strike: Global Offensive. Sul fronte hardware, Steam Deck resta il prodotto più venduto in assoluto sul negozio digitale Valve.