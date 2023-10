Classifica Steam: tra i più venduti, New World raggiunge il podio e scansa EA Sports FC 24

Steam DB ha condiviso i dati dei giochi Steam più venduti della settimana, che rimescola un po' le carte in tavola alla luce dell'uscita dell'espansione di New World, che ha spinto numerosi giocatori a fare nuovamente capolino sui server dell'MMORPG.

Stando ai dati divulgati da SteamDB nel proprio tweet, la classifica dei giochi Steam più venduti dal 3 al 10 ottobre 2023, escludendo per l'appunto i free-to-play, è la seguente:

New World EA Sports FC 24 Call of Duty Baldur's Gate 3 New World: Rise of the Angry Earth Cyberpunk 2077 Elden Ring Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Party Animals Warhammer 40.000: Darktide

Sul primo gradino del podio troviamo New World, MMORPG targato Amazon Games, che scala la classifica grazie al lancio dell'espansione Rise of the Angry Heart e scansa al secondo posto EA Sports FC 24 e Call of Duty al terzo. New World, peraltro, ricompare al quinto posto con l'espansione a sé stante, che può essere acquistata anche singolarmente.

Vediamo scendere di posizione anche Cyberpunk 2077 e Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, che restano comunque tra i più venduti di Steam.

Rimane in ottima posizione anche Elden Ring, che dalla Top 3 scende di qualche scalino, confermando la buona iniziativa di sconto lanciata da Bandai Namco. Anche Baldur's Gate 3, che manca il podio per un soffio, si attesta sempre su ottimi livelli, confermando l'interesse dei giocatori per l'ultima fatica di Larian Studios.