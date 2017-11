Classifica UK: Call of Duty WW2 al comando, Sonic Forces debutta al quinto posto

continua a dominare la classifica inglese, seppur con un calo nelle vendite sul mercato retail pari al 43% rispetto alla settimana di debutto. Secondo gli analisti, il nuovo FPS Activision potrebbe raggiungere gli stessi numeri di, superando quelli non proprio eccelsi di

Da segnalare, tra le altre cose, i discreti debutti di Need for Speed Payback (quarto posto) e Sonic Forces (quinto posto) mentre Football Manager 2018 deve accontentarsi della decima posizione, ricordiamo però che i dati indicati non tengono conto delle vendite digitali.

Call of Duty: WW2 FIFA 18 Assassin's Creed Origins Need for Speed Payback Sonic Forces Super Mario Odyssey Forza Motorsport 7 Forza Horizon 3 Gran Turismo Sport Football Manager 2018

Super Mario Odyssey continua a restare in Top 10 mentre Forza Motorsport 7 e Forza Horizon 3 rientrano in classifica spinti probabilmente dal lancio di Xbox One X.