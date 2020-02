Classifica UK: COD Modern Warfare mantiene la vetta della Top 10

Call of Duty Modern Warfare è stato il gioco più venduto della scorsa settimana nel Regno Unito, secondo quanto riportato da GamesIndustry gli ultimi sette giorni hanno visto anche un vertiginoso aumento delle vendite retail dei giochi Switch.

Molti rivenditori avevano esaurito le scorte di console e giochi Switch a Natale senza ricevere nuovi rifornimenti per quasi tutto il mese di gennaio, adesso però la situazione è cambiata e questi articoli sono tornati disponibili in grande quantità presso i principali rivenditori del paese.

Grazie ai nuovi rifornimenti, Ring Fit Adventure torna in classifica alla posizione numero 7 segnando un + 822% nelle vendite retail. Situazione simile per Minecraft Nintendo Switch Edition, che passa dalla posizione numero 25 alla sesta, con una crescita del 197% per quanto riguarda le vendite fisiche.

Top Ten UK 3 febbraio 2020

Call of Duty Modern Warfare FIFA 20 Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto V Star Wars Jedi Fallen Order Minecraft Nintendo Switch Edition Ring Fit Adventure Luigi's Mansion3 Dragon Ball Z Kakarot The Legend of Zelda Breath of the Wild

Per il resto non si registrano particolari stravolgimenti in classifica, in parte per colpa delle limitate uscite AAA e AA del mese di gennaio, con la sola esclusione di Dragon Ball Z Kakarot e Journey to the Savage Planet, che debutta alla posizione numero 34.