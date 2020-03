Classifica UK: COD al primo posto, vendite fisiche in calo per l'emergenza Coronavirus

Secondo i dati diffusi da GFK, la scorsa settimana nel Regno Unito sono stati venduti 340.000 giochi retail, numero in calo del 28% rispetto alla settimana precedente che ha visto il debutto di Animal Crossing New Horizons, ad oggi il miglior lancio dell'anno in UK.

Si tratta di numeri comunque positivi e addirittura in crescita del 124% rispetto alla seconda settimana di marzo, bisogna ricordare infatti che la maggior parte dei negozi britannici sono attualmente chiusi come da disposizioni locali per evitare il diffondersi del Coronavirus.

Al primo posto della classifica della scorsa settimana troviamo Call of Duty Modern Warfare con vendite in aumento del 78% mentre FIFA 20 riguadagna la seconda posizione con vendite cresciute del 53%. Animal Crossing New Horizons registra un calo di copie vendute pari all'81% e scivola al terzo posto per colpa della difficoltà nel rifornire i rivenditori sempre a causa dell'emergenza Covid-19.

Classifica UK 30 marzo 2020

Call of Duty Modern Warfare FIFA 20 Animal Crossing New Horizons DOOM Eternal Forza Horizon 4 Grand Theft Auto 5 Crash Bandicoot N.Sane Trilogy Crash Team Racing Nitro-Fueled Spyro Reignited Trilogy Red Dead Redemption 2

DOOM Eternal occupa ora la quarta posizione con un calo vendite pari al 76% rispetto alla settimana di lancio, per il resto non si registrano particolari novità in classifica, se non il ritorno di Forza Horizon 4 in Top 10 grazie al boost garantito dalle vendite dei bundle Xbox One S e One X.