Classifica UK: debutto tiepido per Avatar, PS5 console più venduta del Black Friday

Avatar Frontiers of Pandora ha debuttato al quinto posto della classifica inglese, un risultato apparentemente non troppo positivo per un grande blockbuster basato su una IP di successo, tuttavia è presto per avere un quadro completo delle vendite dal momento che i rilievi di GFK non includono i dati del mercato digitale.

Secondo Chris Dring di GamesIndustry, Avatar Frontiers of Pandora è un gioco "pensato per vendere nel corso del tempo" con Ubisoft che riporrebbe molte speranze sulla vendita a lungo termine, grazie al passaparola e immaginiamo, promozioni mirate.

C'è da dire che Avatar Frontiers of Pandora è uscito sul mercato praticamente senza concorrenza, di fatto non ci sono altri giochi nuovi usciti nell'ultima settimana, nonostante questo il gioco non è riuscito a conquistare il podio della classifica inglese.

GamesIndustry.biz presenta anche un report sulle vendite hardware del Black Friday in Gran Bretagna, nel periodo del Venerdì Nero l'industria dei videogiochi ha generato incassi per 167 milioni di sterline risultando così il terzo più grande Black Friday di sempre in UK dopo quelli del 2013 e del 2020.

PlayStation 5 è stata la console più venduta durante il Black Friday inglese, registrando così la sua seconda miglior settimana di sempre nel paese, dopo quella di lancio a novembre 2020. Xbox Series X/S e Switch registrano invece la terza miglior settimana di sempre, risultati dunque positivi anche per le piattaforme Microsoft e Nintendo.

Crescono anche le vendite degli accessori con un +9% rispetto al Black Friday 2022 mentre i visori VR segnalano vendite in aumento del 33% con la miglior settimana di sempre per questo genere di prodotti.