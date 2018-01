Classifica UK: FIFA 18 per PlayStation 4 torna al vertice della Top 10 inglese

Le vendite retail nel Regno Unito nella prima settimana del 2018 sono dominate daper PlayStation 4: lo sportivo Electronic Arts torna in cima alla top ten, lasciandosi alle spalle

Classifica Inglese (Settimana 1/8 gennaio 2018)

A ridosso del podio troviamo Assassin's Creed Origins, Star Wars Battlefront II e The Sims 4 Console Edition:

FIFA 18 CALL OF DUTY WWII GRAND THEFT AUTO V ASSASSIN'S CREED ORIGINS STAR WARS BATTLEFRONT II THE SIMS 4 PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS SUPER MARIO ODYSSEY THE LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD FORZA MOTORSPORT 7

Da segnalare il buon successo di PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One e il ritorno di Forza Motorsport 7 in classifica, grazie al taglio di prezzo applicato dalle principali catene inglesi.