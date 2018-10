Classifica UK: FIFA 19 resiste agli assalti di Assassin's Creed Odyssey e Forza Horizon 4

Nonostante il debutto di titoli molto attesi come Assassin's Creed Odyssey, Super Mario Party e Forza Horizon 4, FIFA 19 continua a dominare la classifica inglese per la seconda settimana consecutiva.

Classifica UK 8 ottobre 2018

FIFA 19 Assassin's Creed Odyssey Forza Horizon 4 Spider-Man Super Mario Party Shadow of the Tomb Raider Tekken 7 Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Project CARS 2 Grand Theft Auto V

Assassin's Creed Odyssey debutta al secondo posto con vendite in calo del 26% sul mercato retail rispetto ad Assassin's Creed Origins, pubblicato alla fine di ottobre del 2017. In ogni caso, le vendite digitali potrebbero essere cresciute, GFK non fornisce però questo tipo di dato.

Terza posizione per Forza Horizon 4, che diventa il capitolo della serie venduto più velocemente di sempre nel Regno Unito, risultato più che notevole considerando che il gioco è disponibile sin dal day one per gli abbonati a Xbox Game Pass. Infine, Super Mario Party debutta in quinta posizione, per il resto in Top 10 rientrano Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Project CARS 2 e Tekken 7, grazie ai forti sconti applicati da numerose catene britanniche.