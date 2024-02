Classifica UK: Helldivers 2 cresce, Skull and Bones fuori dalla top 15

Helldivers 2 continua a riscuotere un enorme successo di pubblico e come fatto notare da Chris Dring di GamesIndustry.biz, le vendite retail stanno aumentando settimana dopo settimana, anziché calare, come accade invece tipicamente per queste produzioni a tre settimane dal lancio.

La classifica fisica UK vede Helldivers 2 per PS5 salire fino alla quarta posizione con vendite in aumento del 20% rispetto alla settimana precedente, si tratta della seconda settimana di crescita per il gioco di Arrowhead, avvenimento "molto raro" come sottolineato da Dring.

Mario vs Donkey Kong scende alla posizione numero 3 con un calo delle vendite pari al 62% (situazione molto comune, ribadisce Chris Dring) mentre Skull and Bones esce dalla top 10 e scivola fino alla posizione numero 16 con un calo del 68%.

Il successo di Helldivers 2 sembra dunque costante grazie al passaparola delle ultime settimane, al contrario Skull and Bones continua a perdere terreno. Il gioco piratesco di Ubisoft ha debuttato con numeri molto modesti, i primi rilevamenti parlano di meno di 1.000 giocatori attivi su Skull and Bones, numeri non certo positivi per un grande gioco AAAA, destino apparentemente condiviso con Suicide Squad Kill The Justice League che ha venduto meno del previsto, come confermato dal CEO di Warner Bros.