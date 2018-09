Classifica UK: Shadow of the Tomb Raider debutta al secondo posto

Marvel's Spider-Man continua a dominare la classifica inglese mentre Shadow of the Tomb Raider debutta al secondo posto, seguito da NBA 2K19. Di seguito la Top Ten completa relativa alla settimana terminata domenica 16 settembre.

Classifica UK 17 settembre 2018

Marvel's Spider-Man Shadow of the Tomb Raider NBA 2K19 Crash Bandicoot N Sane Trilogy Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto V F1 2019 The Elder Scrolls Online LEGO Gli Incredibili Super Mario Odyssey

Oltre ai già citati Shadow of the Tomb Raider e NBA 2K19 non si segnalano nuove entrate in classifica, Mario Kart 8, Crash Bandicoot N Sane Trilogy e GTA V continuano a resistere in Top Ten mentre FIFA 18 esce dalle prime dieci posizioni in attesa del debutto di FIFA 19...