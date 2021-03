Classifica UK: Spider-Man Miles torna sul podio, Bravely Default 2 fuori dalla Top 10

Super Mario 3D World + Bowser's Fury è stato il gioco più venduto sul mercato retail in Gran Bretagna la scorsa settimana, tallontato da Marvel's Spider-Man Miles Morales che manca la prima posizione per uno scarto di appena 1.000 copie. Nuovo boom per The Last of Us 2, che occupa il terzo posto.

Grazie al nuovo stock di PlayStation 5 distribuito la scorsa settimana nel Regno Unito, Marvel's Spider-Man Miles Morales vede le vendite aumentare del 172% su base settimanale e lo stesso vale per Demon's Souls che occupa ora la posizione numero 21 con una crescita del 123%, rientrando in classifica dopo essere scomparso dalla Top 40.

In totale le vendite retail dei giochi PS4 sono cresciute del 64%, non basta però per scalzare Super Mario 3D World + Bowser's Fury, al primo posto nonostante un calo vendite del 38%

Classifica UK 1 marzo 2021

Super Mario 3D World + Bowser's Fury Marvel's Spider-Man Miles Morales The Last of Us Part 2 FIFA 21 Persona 5 Strikers Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing New Horizons Call of Duty Black Ops Cold War Grand Theft Auto 5 Minecraft Nintendo Switch Edition

Persona 5 Strikers debutta al quinto posto con la versione PS4 che rappresenta il 72% delle vendite totali. Bravely Default 2 è invece fuori dalla Top 10, avendo debuttato alla posizione numero 11. Da segnalare il terzo posto di The Last of Us 2, tornato sul podio grazie al taglio di prezzo di 20 sterline applicato da molti rivenditori inglesi.