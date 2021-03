Classifica UK: Super Mario 3D World + Bowser's Fury domina, Yakuza Like A Dragon in Top 40

Come ogni lunedì arrivano i dati diffusi da GFK Chart Track per quanto riguarda le vendite software retail nel Regno Unito. Super Mario 3D World + Bowser's Fury occupa la prima posizione della Top 10 per la quarta settimana consecutiva, nonostante un calo delle vendite pari al 18% su base settimanale.

Il successo di Super Mario 3D World + Bowser's Fury fa bene anche ad altri giochi di Super Mario, con Mario Kart 8 Deluxe che sale in quarta posizione con una crescita del 7% mentre Super Mario 3D All-Stars rientra in Top 10 con vendite pari al +36%. Super Mario Odyssey sale invece dalla posizione 17 alla posizione numero 13.

Classifica UK 8 marzo 2021

Super Mario 3D World + Bowser's Fury Marvel's Spider-Man Miles Morales Animal Crossing New Horizons Mario Kart 8 Deluxe Call of Duty Black Ops Cold War Super Mario 3D All-Stars Grand Theft Auto 5 Minecraft Nintendo Switch Edition Ring Fit Adventure Assassin's Creed Valhalla

Marvel's Spider-Man Miles Morales occupa la seconda posizione, da segnalare anche il nuovo boom di Animal Crossing New Horizons che scala quattro posizioni, inoltre Yakuza Like A Dragon torna in Top 40 alla posizione numero 35. Bravely Default 2 scivola dalla posizione numero 11 alla 33 dopo una settimana con vendite in calo del 74%. Persona 5 Strikers, che ha debuttato alla posizione 5 la scorsa settimana, scompare del tutto dalla classifica.