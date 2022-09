Classifica UK, nuova top 10: The Last of Us Parte 1 davanti a Horizon Forbidden West

Puntuale come ogni settimana arriva la nuova classifica di vendite relative al mercato del Regno Unito, come sempre basate solo sui giochi in formato fisico. La settimana compresa tra il 29 agosto 2022 e il successivo 4 settembre è interessante in particolare per l'esordio di The Last of Us Parte 1 sul mercato.

Sebbene sembra che The Last of Us Parte 1 abbia venduto meno di Saints Row stando alle parole di Christopher Dring, il remake dei capolavoro Naughty Dog sui è comunque imposto al vertice della nuova top 10, superando un'altra produzione di punta targata Sony come Horizon Forbidden West, che si mantiene comunque salda al secondo posto. Il gradino più basso del podio viene invece occupato da Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, raccolta composta da oltre una decina di classici Konami delle epoche ad 8 e 16 bit. Di seguito ecco la Top 10 UK completa:

The Last of Us Parte 1 Horizon Forbidden West TMNT The Cowabunga Collection F1 Manager 2022 Mario Kart 8 Deluxe Saints Row Nintendo Switch Sports LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker Leggende Pokémon Arceus Animal Crossing New Horizons

Saints Row si è piazzato in prima posizione nella classifica UK della settimana precedente, ma dopo soli 7 giorni perde terreno scendendo di diversi posti, pur mantenendosi comunque tra i 10 titoli più venduti. Il resto della classifica vede numerose conferme, con LEGO Star Wars, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing e Leggende Pokémon Arceus che continuano a dominare le preferenze dei giocatori britannici.