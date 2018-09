Classifica USA agosto 2018: trionfano Nintendo Switch e Madden NFL 19

L'analista di NPD Matt Piscatella ha annunciato i risultati NPD di agosto 2018: Nintendo Switch è stata la console più venduta lo scorso mese in Nord America mentre sul fronte software spicca il successo di Madden NFL 19, che agguanta la prima posizione della Top 20.

Switch è stata la console più venduta per numero di unità mentre le console della famiglia PlayStation 4 nel complesso hanno generato un giro d'affari superiore per quanto riguarda gli incassi. Sul lato software, Madden NFL 19 debutta al primo posto, seguito da Monster Hunter World e Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Classifica USA Agosto 2018

Madden NFL 19 Monster Hunter World Rainbow Six Siege GTA V Mario Kart 8 * Naruto to Boruto Shinobi Striker God of War Call of Duty Modern Warfare 2 The Legend of Zelda Breath of the Wild * Super Mario Odyssey * Minecraft * Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Far Cry 5 Monster Hunter Generations Ultimate Call of Duty WWII Mario Tennis Aces * Overwatch LEGO Gli incredibili We Happy Few * The Crew 2

Il simbolo Asterisco (*) indica la mancata tracciabilità delle vendite digitali, dunque per i titoli in questione sono state prese in esame solamente le copie distribuite ai rivenditori. Da segnalare il buon successo di Naruto to Boruto Shinobi Striker che debutta al sesto posto, accoglienza meno calorosa per Monster Hunter Generations Ultimate e We Happy Few, che debuttano rispettivamente in quattordicesima e diciannovesima posizione.