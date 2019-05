Classifica USA aprile 2019: Mortal Kombat 11 è il gioco più venduto, Switch batte PS4

Arrivano i primi report NPD relativi al mese di aprile 2019 in Nord America. Durante lo scorso mese i consumatori hanno speso 842 milioni di dollari, così suddivisi: 160 milioni per l'hardware, 427 milioni per il software e 256 milioni per gli accessori.

Mortal Kombat 11 è stato il gioco più venduto di aprile in formato fisico e digitale ed è al momento il secondo videogioco più venduto del 2019 in Nord America. Nintendo Switch supera la concorrenza di PS4 e Xbox e agguanta la vetta della classifica hardware.

Top 10 aprile 2019

Mortal Kombat 11 Days Gone MLB 19 The Show Tom Clancy's The Division 2 Super Smash Bros Ultimate Grand Theft Auto V Sekiro Shadows Die Twice Call of Duty Black Ops 4 NBA 2K19 Yoshi's Crafted World

Buon successo per Days Gone che occupa la seconda posizione, ottimo riscontro anche per MLB 19 The Show, fuori dal podio troviamo invece The Division 2, Super Smash Bros Ultimate, GTA V, Sekiro Shadows Die Twice e Call of Duty Black Ops 4, NBA 2K19 e Yoshi's Crafted World a chiudere l Top 10.

Top 10 USA 2019

Kingdom Hearts III Mortal Kombat 11 Tom Clancy's The Division 2 Anthem Resident Evil 2 Super Smash Bros. Ultimate Red Dead Redemption II Sekiro Shadows Die Twice Jump Force MLB 19: The Show

Interessante anche la classifica dei dieci giochi più venduti dell'anno negli Stati Uniti, con Kingdom Hearts III al primo posto, Mortal Kombat 11 in seconda posizione e The Division 2 sul gradino più basso del podio.