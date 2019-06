Classifica USA di Maggio 2019: Mortal Kombat 11 continua ad essere il gioco più venduto

Per il secondo mese consecutivo, Mortal Kombat 11 conquista la vetta della classifica dei videogiochi più venduti in Nord America. Stando ai dati raccolti dagli analisti di NPD, il picchiaduro degli studi NetherRealm di Ed Boon risulta essere il gioco più venduto sia in formato fisico che digitale.

Gli appassionati di videogiochi negli Stati Uniti hanno speso a maggio un totale di 641 milioni di dollari in titoli, accessori e console. Se Mortal Kombat 11 primeggia sul lato software come avvenuto nella classifica NPD di aprile, anche per quanto concerne l'hardware Nintendo Switch continua ad essere la piattaforma da gioco più acquistata dagli utenti nordamericani.

Di seguito vi riportiamo le Top 10 dei videogiochi più venduti a maggio negli USA, secondo quanto registrato da NPD:

Top 10 di Maggio 2019

Mortal Kombat 11 Days Gone Total War: Three Kingdoms Rage 2 GTA 5 Super Smash Bros. Ultimate Red Dead Redemption 2 MLB 19: The Show Minecraft NBA 2K19

Top 10 di Maggio 2019 - Giochi PlayStation 4

Mortal Kombat 11 Days Gone MLB 19: The Show Rage 2 GTA 5 Spider-Man Red Dead Redemption 2 Call of Duty: Black Ops 4 NBA 2K19 The Division 2

Top 10 di Maggio 2019 - Giochi Xbox One

Mortal Kombat 11 Rage 2 Red Dead Redemption 2 The Division 2 GTA 5 NBA 2K19 Minecraft Forza Horizon 4 Call of Duty: Black Ops 4 Rainbow Six: Siege

Cosa ne pensate delle classifiche di vendita USA di maggio? Il primato di Mortal Kombat 11 è destinato a rimanere tale anche a giugno? Nell'attesa di conoscere il vostro parere al riguardo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Mortal Kombat 11.