Classifica vendite Italia: Call of Duty Modern Warfare batte MediEvil

L'ultima settimana di ottobre ha visto il debutto di tanti nuovi titoli e di conseguenza nuovi debutti che si ripercuoto anche sulla classifica italiana, ormai statica da molte settimane grazie all'incredibile successo di FIFA 20.

Le cose sono però cambiate e Call of Duty Modern Warfare ha debuttato sul gradino più alto del podio, con MediEvil a seguire, entrambi superano FIFA 20 che si posiziona così al terzo posto della classifica:

Classifica italiana videogiochi - 4 novembre 2019

Call of Duty Modern Warfare MediEvil FIFA 20 Ring Fit Adventure Grand Theft Auto V WWE 2K20 The Outer Worlds Farming Simulator 19 Minecraft PlayStation Edition

Da notare anche il buon successo di Ring Fit Adventure (quarto posto) e di nuove uscite come WWE 2K20 e The Outer Worlds che si piazzano rispettivamente in sesta e settima posizione. In classifica troviamo poi GTA V (quinto posto), Farming Simulator 19 e Minecraft PlayStation Edition a chiudere la top 10 italiana.

Vedremo cosa succederà a novembre con l'arrivo di giochi del calibro di Star Wars Jedi Fallen Order, Need for Speed Heat, Death Stranding e Pokemon Spada e Scudo.