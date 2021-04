Classifica vendite Steam: dominano Outriders e It Takes Two, Cyberpunk 2077 torna in Top10

Dopo il recente dominio del campione di incassi Valheim, l'ultima classifica settimanale dei giochi più venduti su Steam segue la scaletta delle ultime uscite PC. Le ultime rilevazioni effettuate da Valve testimoniano infatti il successo commerciale (quantomeno al lancio) di Outriders e It Takes Two.

Lo sparatutto sci-fi di People Can Fly e la frizzante esperienza cooperativa firmata da Josef Fares e dai suoi studi Hazelight occupano rispettivamente la prima e seconda posizione nella classifica dei titoli più acquistati negli ultimi sette giorni dall'utenza di Steam. Le rilevazioni, è bene precisarlo, si basano sulle entrate generate a livello globale e non sul numero totale di copie vendute, da qui l'importanza di questo genere di analisi in termini di "successo commerciale" piuttosto che di "popolarità" dei titoli in questione.

A far compagnia ad Outriders e It Takes Two sul podio dei giochi più venduti su Steam nel corso della settimana appena conclusasi troviamo The Binding of Isaac Repetance, il corposo DLC lanciato da Nicalis dopo una lunga fase di sviluppo.

Outriders It Takes Two Binding of Isaac: Repentance Valheim Valve Index VR Horizon Zero Dawn Evil Genius 2: World Domination ESO: Crown Packs CS GO: Broken Fang DLC Cyberpunk 2077

Grazie al lancio dell'enorme patch 1.2 di Cyberpunk 2077, il chiacchierato kolossal ruolistico di CD Projekt si riaffaccia nella classifica dei titoli più venduti su Steam occupando il gradino più basso della Top10 dei giochi più remunerativi della settimana, in compagnia, tra gli altri, del fenomeno vichingo Valheim e della versione PC di Horizon Zero Dawn.