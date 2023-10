Classifica vendite UK di inizio ottobre: Assassin's Creed Mirage vicino a EA Sports FC 24

Assassin's Creed Mirage, ultima fatica di Ubisoft Bordeaux, è arrivato il 5 ottobre negli scaffali dei negozi e nelle mani dei giocatori. Mentre si prepara alla prossima patch, il gioco è rientrato nella classifica dei giochi più venduti in copia fisica nel Regno Unito dal 2 al 7 ottobre 2023, mancando però la prima posizione.

Nello specifico, la nuova avventura di Basim fra le terre di Bagad si aggiudica la medaglia d'argento. A seguire, ecco la classifica completa relativa alle vendite fisiche in UK settimana scorsa:

EA Sports FC 24 Assassin's Creed Mirage Detective Pikachu Returns Mario Kart 8 Deluxe Hogwarts Legacy Call of Duty: Modern Warfare 2 Star Wars Jedi: Survivor Mortal Kombat 1 Minecraft (Switch) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

In prima posizione si staglia l'ultima uscita del simulatore calcistico di EA, che sta registrando milioni di giocatori. Tra le nuove release, oltre ad Assassin's Creed Mirage, troviamo anche Detective Pikachu Returns di Nintendo.

Rimangono poi sul tabellone anche i titoli consolidati, come Mario Kart 8 Deluxe e Hogtwars Legacy, e resiste ancora in ultima posizione anche l'ultima avventura di Link in Zelda: Tears of the Kingdom.

Il quadro restituisce dunque una fotografia positiva, almeno per quanto riguarda il mercato inglese e la vendite delle copie fisiche di Assassin's Creed Mirage, nonostante alcune polemiche post-lancio sul profilo del bilanciamento di Basim in combattimento.