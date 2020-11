Classifica Videogiochi 2020: il TIME annuncia la Top 10 dell'anno, Hades è GOTY!

Dopo aver indicato Xbox Series S e PS5 tra le migliori invenzioni del 2020, i giornalisti del TIME stilano la classifica dei migliori 10 videogiochi dell'anno che sta per concludersi.

In base alle analisi condotte sui principali titoli lanciati dal mese di gennaio ad oggi, per la redazione tecnologica della celebre rivista statunitense il premio per il Game of the Year 2020 va al roguelike Hades.

La conquista del GOTY da parte degli autori di Supergiant Games (Bastion e Transistor) risulta essere ancora più sorprendente in considerazione dell'agguerrita concorrenza rappresentata da titoli del calibro di Spider-Man Miles Morales (secondo classificato) e The Last of Us 2 (terzo classificato). Nella Top 10 del TIME spicca però l'assenza di giochi come Ghost of Tsushima, Final Fantasy 7 Remake e DOOM Eternal, tutti candidati alla vittoria per il GOTY dei The Game Awards 2020.

TIME: Top 10 Videogiochi del 2020

10 - Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

9 - Fall Guys

8 - Microsoft Flight Simulator

7 - Call of Duty Warzone

6 - Ori and the Will of the Wisps

5 - Animal Crossing New Horizons

4 - Among Us

3 - The Last of Us Parte 2

2 - Marvel's Spider-Man Miles Morales

1 - Hades

Cosa ne pensate della classifica dei migliori 10 videogiochi del 2020 stilata dai giornalisti del TIME? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che di recente sono stati comunicati in giochi in nomination ai Game Awards 2020, la kermesse videoludica organizzata da Geoff Keighley e attesa per il 10 dicembre con tante World Premiere di titoli non ancora annunciati.