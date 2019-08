Classificata una Demo PS4 di Project Awakening Arise: novità sul gioco Cygames in arrivo?

Dopo l'avvistamento di Project Awakening Arise nella rating board coreana, si torna a parlare dell'ambizioso progetto di genere Action RPG del team di Cygames.

All'interno dei database del PEGI (Pan European Gaming Information), ente di classificazione, è stato infatti trovato un riferimento decisamente interessante al gioco. In particolare, sul portale è possibile trovare informazioni su di una "Trial Version di Project Awakening Arise". L'estratto della descrizione disponibile riporta quanto segue: "Questa versione di prova permetterà ai giocatori di avere un assaggio del combattimento e dell'azione disponibile in Project Awakening, un gioco action RPG con grafica fotorealistica. In Project Awakening: Arise...". Il sistema di riferimento indicato nella descrizione corrisponde a Playstation 4 e il prodotto è stato classificato come PEGI 16, a causa della presenza di "frequenti scene di forte violenza".



L'avvistamento ha prevedibilmente alimentato le speranze dei giocatori che erano stati incuriositi dal progetto di Cygames, presentato per la prima volta in trailer nel corso del Tokyo Game Show 2018. Che novità in merito al progetto siano finalmente in arrivo? Per saperlo, non possiamo fare altro che attendere pazientemente. Nel corso dell'E3 2019, il Producer di Cygames, Takaki, aveva offerto alcuni dettagli su Project Awakening, rivelandone la natura open-world. In quell'occasione, riferendosi a quando sarebbero state condivise nuove informazioni, aveva dichiarato: "potrebbe richiedere un po' di tempo. [...] Probabilmente il prossimo anno".