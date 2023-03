Classifiche e-shop, molto bene per il party game mariesco: migliori giochi della settimana

Mentre il Nintendo e-Shop si arricchisce di offerte con grandi titoli a meno di 10 euro da non perdere assolutamente, la Grande N continua a rendere pubbliche le classifiche dei giochi più sullo store digitale di Nintendo Switch. Tra i nomi figurano quelli di grandi IP del panorama Nintendo e non solo, ma quali sono i migliori titoli?

Complice l'avvento dell'importante ricorrenza mariesca, con Nintendo che festeggia il Mar10 day con tante sorprese, il Nintendo e-Shop ha visto il ritorno di auge di Super Mario e, in particolare, di Mario Party Superstars. Seguito a ruota dall'intramontabile Mario Kart 8 Deluxe e da Metroid Prime Remastered, Mario e i suoi amici dominano i primi due posti della classifica delle IP Nintendo più vendute nell'ultimo periodo. Qui di seguito vi rimandiamo alla lista completa:

Mario Party Superstars

Mario Kart 8 Deluxe

Metroid Prime Remastered

Ori and the Will of the Wisps

Minecraft

Ori and the Blind Forest

New Super Mario Bros. U Deluxe

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Just Dance 2023 Edition

Among Us

Lista dei migliori titoli venduti esclusivamente in digitale

Ori and the Blind Forest

Among Us

Stardew Valley

Windbound

Have a Nice Death

WBSC eBaseball: Power Pros

South Park: The Stick of Truth

Disney Dreamlight Valley

Naruto Shippuned: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto

Subnautica

La saga di Ori raggiunge la classifica dei giochi più venduti via e-Shop, complice l'avvento dell'anniversario del celebre metroidvania di Moon Studios, sancendo così la presenza (a distanza di diverso tempo) di Ori and the Blind Forest e di Ori and the Will of the Wisps nella top venti prodotti su Switch.