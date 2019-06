Classifiche di vendita: FIFA 19 saldamente in testa in Italia

In una settimana piuttosto povera dal punto di vista delle uscite, e i cui highlights sono stati senza dubbio rappresentati dal nuovo trailer di Death Stranding, come prevedibile la classifica di vendita italiana dei videogiochi non ha subito particolari scossoni.

In vetta rimane saldamente al comando FIFA 19, leader di entrambe le classifiche, sia quella aggregata, sia quella per singole piattaforme, seguito da un altro evergreen delle chart come Grand Theft Auto V (a proposito, li avete letti gli ultimi rumor su GTA 6?) e da Call of Duty: Black Ops 4. Buoni risultati anche per Days Gone, che scende in quinta posizione, ma resta comunque in Top 10.

Classifica per piattaforma

FIFA 19 (PS4) Grand Theft Auto V (PS4) Call of Duty: Black Ops 4 (PS4) Minecraft: PlayStation 4 Edition (PS4) Days Gone (PS4) Minecraft: Nintendo Switch Edition (Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Super Mario Party (Switch) Assassin's Creed Odyssey (PS4) Marvel's Spider-Man (PS4)

Classifica aggregata

FIFA 19 Grand Theft Auto V Call of Duty: Black Ops 4 Minecraft: PlayStation 4 Edition Days Gone Minecraft: Nintendo Switch Edition Team Sonic Racing Mario Kart 8 Deluxe Assassin's Creed Odyssey Mortal Kombat 11

I tre titoli rappresentano le prime posizioni delle due classifiche, dalle quali si registra nuovamente l', mentre con tre titoli nelle prime dieci posizioni, la presenza diresta comunque forte. Andiamo a vedere entrambe le Top 10 nel dettaglio: