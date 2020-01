Classifiche di vendita giapponesi: si chiude in bellezza il 2019 di Nintendo Switch

Sono appena state pubblicate le classifiche di vendita giapponesi della settimana che va dal 23 al 29 dicembre 2019 e, tra i prodotti più venduti della fine dell'anno, troviamo Pokémon Spada e Scudo e i due modelli di Nintendo Switch.

Ecco di seguito la classifica dei videogiochi più venduti:

[Nintendo Switch] Pokemon Spada e Scudo (The Pokemon Company, 11/15/19) – 243,476 (2,988,134) [Nintendo Switch] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo, 10/31/19) – 59,349 (505,998) [Nintendo Switch] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 52,521 (495,639) [Nintendo Switch] Minecraft: Nintendo Switch Edition (la cifra include le vendite della versione in bundle) (Microsoft, 06/21/18) – 40,905 (1,145,939) [Nintendo Switch] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 40,883 (2,659,009) [Nintendo Switch] Mario & Sonic at the Tokyo 2020 Olympic Games (Sega, 11/01/19) – 40,866 (195,128) [Nintendo Switch] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 35,385 (3,453,052) [Nintendo Switch] Dr. Kawashima’s Brain Training per Nintendo Switch (Nintendo, 12/27/19) – 34,696 (New) [Nintendo Switch] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 34,649 (1,263,710) [Nintendo Switch] Tsuri Spirits per Nintendo Switch (Bandai Namco, 07/25/19) – 33,623 (336,995)

Questa è invece la classifica hardware:

Switch – 141,227 (10,338,048) Switch Lite – 93,041 (1,045,383) PlayStation 4 – 59,123 (7,353,273) PlayStation 4 Pro – 22,226 (1,394,970) New 2DS LL (include le vendite del 2DS) – 2,875 (1,690,122) New 3DS LL – 170 (5,885,915) Xbox One X – 195 (18,642) Xbox One S – 102 (92,604) PS Vita – 53 (5,863,016)

Come potete ben vedere, l'anno di Nintendo si è chiuso alla grande grazie al traguardo del milione di unità vendute per Nintendo Switch Lite nei pochi mesi dall'uscita e al superamento dei 10 milioni di Nintendo Switch venduti. Non è da ignorare inoltre la totale assenza di titoli PlayStation 4 nella classifica software, il che lascia intuire la popolarità dei prodotti dell'azienda di Kyoto nel corso delle festività natalizie che si sono appena concluse.

