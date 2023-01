Classifiche di vendite del Nintendo eShop: questa è la settimana di Just Dance 2023

Anche questa settimana, in occasione dell'arrivo del weekend, sono emerse in rete le prime informazioni sul volume di vendite dei titoli presenti nel Nintendo e-Shop, lo store digitale ideato dalla Grande N per i giochi disponibili su Nintendo Switch. Tuttavia, rispetto al solito, questa settimana ha riservato una sorpresa per gli utenti.

A stupire è proprio il podio della classifica che, come da titolo, nell'arco di tempo che va dall'8 al 14 gennaio 2022, è stato conquistato da Just Dance 2023. Mentre la compagnia dietro la produzione del titolo non sta passando un bel momento, soprattutto in riferimento ai recenti dati finanziari di Ubisoft che potrebbero portare all'eliminazione di alcune IP secondarie, il titolo musicale per eccellenza ha riscosso un grandissimo successo.

Just Dance 2023 domina le classifiche e-Shop

A seguire, però, troviamo altri colossi videoludici - appartenenti alla line-up esclusiva di titoli Nintendo e non solo - che concorrono per il dominio della classifica dell'e-Shop: Mario Kart 8 Deluxe segue il sopracitato Just Dance 2023, mentre al terzo posto troviamo il celebre e senza tempo Minecraft. Qui di seguito vi elenchiamo la lista completa dei giochi più venduti su Nintendo Switch nell'ultima settimana:

Just Dance 2023 Edition

Mario Kart 8 Deluxe

Minecraft

Nintendo Switch Sports

Stardew Valley

Pokémon Violetto

Hollow Knight

Mario Party Superstars

Overcooked: Special Edition

Disney Dreamlight Valley

Super Smash Bros. Ultimate

FIFA 23 Legacy Edition

Animal Crossing: New Horizons

Lego Marvel Super Heroes 2

Among Us

Mortal Kombat 11

Celeste

Fire Emblem Engage

Overcooked 2

Inside

Splatoon 3

Unravel Two

Ori and the Blind Forest

Ori and the Will of the Wisps

Nickelodeon Kart Racers

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Monopoly

Arcade Archieves Vs. Super Mario Bros.

Invece, per quel che concerne la lista dei giochi disponibili su Nintendo Switch solamente in versione digitale, assistiamo al dominio incontrastato di Stardew Valley:

Stardew Valley

Hollow Knight

Disney Dreamlight Valley

Among Us

Celeste

Inside

Ori and the Blind Forest

Arcade Archieves Vs. Super Mario Bros.

Kirby's Dream Buffet

The oregon Trail

Uno

Windbound

Limbo

The Jackbox Party Pack 3

Slime Rancher

Cult of the Lamb

Goat Simulator

Outlast

Little Nightmares

Yooka-Laylee

A little to the Left

Naruto Shippuned: Ultimate Ninja Storm 4

Teenage Mutant Ninja Turles: Shredder's Revenge

Tunic

Melatonic

The Mean Greens: Plastic Warfare

Chained Echoes

Cozy Grove

Ultimate Chicken Horse

Five Nights at Freddy's

Intanto, mentre assistiamo al ritorno in auge del brand di Just Dance 2023 su Nintendo Switch, la Grande N continua a mettere a disposizione di tutti i giocatori diverse offerte per ampliare la propria libreria videoludica. Tuttavia, qualora foste interessati a conoscere nuovi titoli da comprare, vi rimandiamo alla nostra lista di alcuni giochi Switch in sconto da non perdere a gennaio.