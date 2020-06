Claudio Moneta: le 1000 voci di Arthas in Warcraft, Shepard in Mass Effect e Spongebob

Claudio Andrea Moneta: almeno una volta tutti hanno udito la sua voce e poco importa che si trattasse di serie TV o d'animazione, videogame o film... Li ha doppiati (quasi) tutti! Per brevità stavolta adotteremo un approccio più didascalico, ma se riuscirete ad arrivare fino in fondo vi aspetta una sorpresa speciale. Otre ad un bonus di +500 EXP.

Claudio Moneta nasce a Milano nel 1967 e ha doppiato ogni genere di personaggio: da Barney Stinson di How I Met Your Mother a Charlie Goodson (Charlie Sheen) in Anger Management, passando anche da Clark Kent in Batman & Superman, vari personaggi in Balto e persino Perfect Blue (Sakuragi). Nel mondo degli anime sono indimenticabili i suoi doppiaggi di Kakashi Hatake in Naruto, di Maxilmillian Pegasus in Yu-Gi-Oh! e Diabolik nell'omonima serie animata del 1999. Piccola chicca: sapevate che ha dato la voce anche al presentatore del torneo di arti marziali di Dragon Ball?

Su suolo giapponese ha collaborato anche a Shaman King (Amidamaru); I Cavalieri dello zodiaco - Saint Seya - Hades (Rune di Balrog della Stella del Cielo Eccellente); Hunter × Hunter (Jin Freecs); Pokèmon (Tolomeo, Rodolfo, Lance e Manuel Oak); My Hero Academia (Present Mic); Fullmetal Alchemist (Colonnello Franck Archer); One Piece (Fullbody, Rob Lucci) e Dragon Ball Super (Goku, Black Goku). Moneta deve il suo successo anche ad importanti personaggi dei fumetti americani: è stato la voce di Uomo Ghiaccio e Jason Wyngarde in Insuperabili X-Men; Freccia Verde in Justice League Unlimited e Batman: The Brave and the Bold; il Dottor Destino nei Fantastici 4: World's Greatest Heroes; War Machine in L'incredibile Hulk e Carnage in Spider-Man.

Altri cameo vocali li troviamo in Sailor Moon (Yuri, Principe Zaffiro); Prezzemolo (Pagui); Esplorando il corpo umano (Piastrina); Le bizzarre avventure di Jojo (Hol Horse); Detective Conan (ispettore Ninzaburo Shiratori); Berserk (Adon Koborwitz e Urbick) e Il laboratorio di Dexter (Major Glory). Infine ha recitato in prima persona in alcuni episodi di Bim Bum Bam e Casa Vianiello, mentre dal 2018 è lo speaker ufficiale del canale Focus.

Veniamo adesso alla sezione più interessante per chi legge queste pagine: i videogame! In Mass Effect e Mass Effect 3 interpreta il comandante Shepard, mentre in Warcraft III: Reign of Chaos, Warcraft III: The Frozen Throne, World of Warcraft: Wrath of the Lich King e Heroes of the Storm è il protagonista Arthas Menethil. Altri ruoli principali li ha avuti in The Punisher (Frank Castle); Mafia: The City of Lost Heaven (Thomas Angelo); Mario & Sonic ai Giochi Olimpici Invernali di Sochi 2014, Sonic Boom e Forces (Shadow); The Terminator: Dawn of Fate (John Connor); X-Men: Il gioco ufficiale, Wolverine e Ultimate Spider-Man (Logan/ Wolverine); Il padrino (Michael Corleone); Indiana Jones e il Bastone dei Re (Indiana Jones); Jak 2, Jak 3, Jak X (Jak) e Il codice da Vinci (Robert Langdon). Menzione speciale meritano inoltre le saghe videoludiche di Harry Potter, in cui interpreta Severus Piton e la voce narrante, e quella del Signore degli Anelli, in cui interpreta il narratore in La Battaglia per la Terra di Mezzo e nei titoli successivi presta la voce ad Aragorn, Boromir e Berethor.

Se pensate che sua finita qui, vi sbagliate di grosso, perché Moneta ha aiutato ad importare anche Alice: Madness Returns (Angus Bumby); Apex Legends (Caustic); Assassin's Creed (Riccardo Cuor di Leone); Assassin's Creed III e Assassin's Creed: Rogue (Haytham Kenway); Assassin's Creed: Unity (Pierre Bellec); Assassin's Creed: Odyssey (Ade); Batman: Arkham City (Abramovich Falce, Sgt. Tom Miller); Batman: Arkham Origins e Arkham Knight (Deathstroke); BioShock (Dr. Steinmann); Bloodborne (Valtr); Borderlands 2 (Alcuni Crimson Riders); Call of Duty (Capitano Foley); Call of Duty 2 (Sergente Randall); Call of Duty: Black Ops e Call of Duty: Black Ops II (Viktor Reznov); Call of Duty: Black Ops III (Nero Blackstone).

L'infinito, quanto entusiasmante, elenco continua con Crash Nitro Kart (Oxide); Diablo III (Kormac); Empire Earth (Agamennone, Alessandro Magno, Guglielmo il Conquistatore, Manfred von Richthofen, Grigor Stoyanovich); Fahrenheit (Tyler Miles); Far Cry 4 (Pagan Min); God of War: Ascension (Orkos); Need for Speed: Undercover (G-Mac); Il professor Layton e la maschera dei miracoli (Erik Ledore); Infamous (Kessler, Roger); Infamous 2 (Joseph Bertrand III); La rivincita dei Cattivi (Peter Pan anziano); League of Legends (Shen); The Witcher (Lambert/Azar Javed); Thief (Orion); Tomb Raider III (Tony, Steven); Tomb Raider: Chronicles (Sergei); Tomb Raider: The Angel of Darkness (Pieter Van Eckhardt); Tomb Raider: Anniversary (Richard Croft); The Last of Us (Bill); Uncharted 3: L'inganno di Drake (Charlie Cutter); Watch Dogs (Damien Brenks) e Hitman: Blood Money (Agente Smith, Hendrik Schmutz, Mark Parchezzi III e personaggi minori).

Eccoci arrivati alle ultime battute della sua decennale carriera, che abbiamo deciso di concludere con alcuni dei ruoli più improbabili del doppiatore. Moneta ha infatti prestato la voce a serie animate per bambini come Littlest Pet Shop; Hamtaro - Piccoli criceti, grandi avventure (Boss); Winx Club e Peppa Pig (zio PigZ, ma i cuoi ruoli più famosi nel genere sono l'imprevedibile Spongebob, Topo Gigio (cui presterà la voce proprio da quest'anno e... Dranghestein, il temibile villain di Adrian La serie evento, alla cui video-recensione vi rimandiamo.