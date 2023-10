Clessio e Call of Duty Modern Warfare III celebrano il gioco con sneakers a tema

In concomitanza della Beta di Call of Duty: Modern Warfare III e in occasione dell’uscita del gioco, fissata il 10 novembre, il team di Call of Duty ha fatto squadra con Clessio, un giovane artigiano che trasforma le scarpe in opere d'arte, per realizzare un paio di sneaker esclusive ispirate al celebre videogioco.

“È stato emozionante poter collaborare con Call of Duty per la realizzazione della scarpa a tema Modern Warfare III, un omaggio a un episodio epico di questa saga, ma anche un simbolo dell’incontro tra l’entertainment digitale e la moda attuale” ha commentato Davide Paoli, in arte Clessio.

Le calzature celebrano la saga riprendendone colori e motivi e ricreando uno stile audace e raffinato, ma non sono destinate alla vendita. Il serpente, simbolo visivo di MWIII, diventa un elemento di design che si intreccia con i lacci, creando un’armonia tra estetica e narrativa. I materiali scelti sono di qualità: mesh traspirante e pelle verniciata, per un equilibrio tra modernità e artigianalità.

“Quello che Call of Duty rappresenta nella cultura pop è incredibile ed i personaggi iconici e le storie adrenaliniche del gioco ci hanno ispirato nella realizzazione di queste scarpe che vogliono essere un tributo a tutto quello che Call of Duty significa per i milioni di fan sparsi in tutto il mondo”, ha proseguito l'artista nel proprio commento.

Nel frattempo che si attende l'uscita della versione finale del gioco, Activision ha anticipato che ha fatto tesoro del feebdack dei fan e COD Modern Warfare 3 migliorerà ancora da qui al lancio.