Clid the Snail: l'avventura sparatutto esce nel 2021 su PS4 e PS5, ecco il primo video

Il team di sviluppo di Weird Beluga confeziona un nuovo video di Clid the Snail per ribadire che l'avventura sparatutto sarà disponibile nel 2021 su PS4 e PlayStation 5 sotto l'egida del publisher Koch Media.

Il titolo, vincitore del premio Best Game of the Year dell'edizione 202 dei PlayStation Talents Awards organizzati da Sony, trarrà ispirazione dagli sparatutto twin-stick con visuale dall'alto per narrare la storia di Clid, una lumaca umanoide che dovrà imbarcarsi in un lungo viaggio insieme alla sua fedele compagnia, la loquace lucciola Belu.

Il nuovo video gameplay ci permette di apprezzare la varietà degli scenari da esplorare e l'ampio ventaglio di armi da equipaggiare, con frangenti più "ragionati" in cui combinare la frenesia dei combattimenti alle attività da svolgere risolvendo gli enigmi ambientali.

Come sottolineato dagli stessi autori dello studio Weird Beluga, il loro prossimo gioco sarà caratterizzato anche da un sistema di progressione delle armi che fornirà agli appassionati del genere l'opportunità di personalizzare ed evolvere liberamente il proprio arsenale. Rimaniamo perciò in attesa di ricevere ulteriori dettagli su questo progetto: nel frattempo, date un'occhiata alle immagini e al trailer di Clid the Snail e fateci sapere che cosa ne pensate di questo twin-stick shooter atteso in uscita su PS4 e PS5 nel corso del 2021.