Cliff Bleszinski, creatore di Gears of War, non svilupperà mai più videogiochi

L'ultimo progetto di Cliff Bleszinski, LawBreakers, è stato un fallimento. Il supporto costante non è stato sufficiente ad arginare l'emorragia di giocatori, che con il passare del tempo sono divenuti talmente pochi da non rendere più possibile la sopravvivenza del progetto.

Lo scorso maggio CliffyB si è quindi visto costretto, a malincuore, a chiudere Boss Key Productions, compagnia da lui stesso fondata. A distanza di 6 mesi si continua a parlare dell'accaduto, a causa di un messaggio di un giocatore che ha fatto perdere la pazienza al game designer, che non le ha mai mandate a dire e non ha mai perso occasione di esprimere le sue opinioni, qualsiasi sia la loro natura.

Il giocatore in questione, un certo Joshua Heits, si è lamentato poiché non gli sono stati rimborsati i soldi che ha speso su LawBreakers. Bleszinski ha replicato in questo modo: "Ho pagato i miei dipendenti, il loro 401k (un piano pensionistico, ndr), la loro assicurazione sanitaria - per mesi, anche dopo il fallimento dello studio. In questo modo hanno potuto prendersi cura delle loro famiglie. Non ho tenuto per me uno stipendio per due anni. Capisco che tu sia triste, ma questo tipo di lamentele è un altro motivo per il quale io non svilupperò MAI più videogiochi".



A quanto pare, il papà di Gears of War non riesce più a sopportare la tossicità di una certa frangia della comunità videoludica, una delle ragioni per le quali non vuole più sviluppare videogiochi. Non sappiamo se si è trattato solo di uno sfogo momentaneo e se cambierà mai idea. Si tratterebbe in ogni caso di un'importante perdita per l'industria videoludica. CliffyB ha dimostrato in più di un'occasione di non essere particolarmente amichevole sui social, ma è un designer di grande talento.