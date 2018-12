Cliff Bleszinski al lavoro su un nuovo progetto lontano dai videogiochi

Il papà della serie di Gears of War, Cliff Bleszinski, conferma su Twitter di aver lasciato il mondo dei videogiochi e di essere in procinto di accettare un nuovo incarico per un progetto non meglio specificato che, però, non avrà nulla a che fare con l'industria dell'intrattenimento digitale.

La cocente delusione avuta a metà 2018 dal progetto di LawBreakers, e dalla conseguente chiusura dei suoi nuovi studi di Boss Key Productions, ha spinto il famoso autore di videogiochi statunitense a guardare altrove per proseguire il suo percorso professionale senza l'assillo delle scadenze e dei dati di vendita che decidono il destino delle aziende videoludiche moderne.

Col suo doppio cinguettio natalizio, Bleszinski spiega infatti che "potrebbero arrivare presto delle notizie relative alla mia carriera. Non avranno nulla a che fare con il gaming ma incrociate le dita per me: potrebbe essere un sogno che si avvera e che avevo sin da bambino". Il suo nuovo lavoro, quindi, potrebbe avere a che fare con le sue altre passioni extraludiche che comprendono "la TV, Broadway, i fumetti, il football americano, il cinema, il karaoke... e dormire".

Per ribadire la sua volontà di smarcarsi dall'industria videoludica e dalle sue spietate leggi di mercato, il buon CliffyB ha deciso di aggiornare la descrizione del proprio profilo Twitter asserendo in maniera simpatica che "La frase 'Ho annunciato Fortnite' sarà l'epitaffio della mia lapide tra un paio di settimane".