Cliff Bleszinski torna nell'industria videoludica? Ha un'idea per un gioco

Dopo il doppio fallimento di Radical Heights e Lawbreakers, che lo costrinsero poi a chiudere la sua compagnia Boss Key Productions, Cliff Bleszinski aveva lasciato l'industria videoludica per sempre. O almeno quelle sembravano le sue intenzioni, dato che l'autore di Gears of War potrebbe ora star per ritornare sui propri passi.

L'ex sviluppatore di Epic Games, ha infatti svelato su Twitter di avere avuto un'idea per un videogioco che da un po' di tempo è come se lo tormentasse, e che potrebbe dunque portarlo alla clamorosa decisione di ritornare in azione. Nel tweet, che trovate in calce alla news si legge:

"UGH ragazzi credo di avere un'idea per un gioco e non riesco a togliermela dalla testa. Pensavo di aver finito, ma poi il mio stupido cervello si è ripresentato così. UGH."

Ma di che tipo di gioco potrebbe trattarsi? In fondo Bleszinski ha sempre avuto un certo debole per gli sparatutto e gli action, per cui sarebbe lecito aspettarsi un titolo che strizzi l'occhio al genere. Di una cosa possiamo stare certi però: "Non sarà un ca**o di Battle Royale!", come da lui stesso dichiarato in un nuovo, più colorito, tweet in caps lock.

Che ne pensate della situazione? Sareste contenti di rivedere Cliff Bleszinski in azione? Che videogioco vorreste vedergli sviluppare?