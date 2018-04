Cliff Bleszinski vorrebbe portare Radical Heights su Xbox One

Radical Heights, il Battle Royale di Boss Key Productions, è al momento disponibile esclusivamente su PC, tuttavia, stando alle ultime dichiarazioni di Cliff Bleszinski, potrebbe approdare presto su altri lidi.

In uno scambio di battute su Twitter con Phil Spencer, Mike Ybarra e Major Nelson, il padre di Gears of War ha infatti affermato chiaramente di voler portare Radical Heights sulle console della famiglia Xbox One, mentre in un'altra conversazione con un fan, Bleszinski ha rivelato di aver già contattato Phil Spencer per parlare dell'arrivo del gioco sulle console a marchio Microsoft. Insomma, sembra proprio che non si tratti di una semplice speranza ma di un'operazione già in atto. Lo sviluppatore ha infine confermato che lui e Boss Key Productions non saranno presenti al prossimo E3. Dopo il fallimento commerciale di LawBreakers e i primi numeri non troppo entusiasmanti di Radical Heights, riuscirà questa manovra a risollevare almeno in parte le sorti della software house?

Ricordiamo ai lettori che Radical Heights è disponibile gratuitamente su PC via Steam. Se volete farvi un'idea del gioco, vi consigliamo di dare un'occhiata alla replica della diretta sul nostro canale Twitch. In alternativa, sulle pagine di Everyeye trovate un articolo di approfondimento a cura di Giovanni Calgaro.