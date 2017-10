Cliffy B critica la stampa e afferma: continuerò a supportare LawBreakers

non ha purtroppo riscosso il successo commerciale sperato manon abbandonerà la sua creatura, come confermato nel corso di una recente intervista pubblicata su GamesIndustry.

"LawBreakers continuerà ad esistere, il mio obiettivo è fare in modo che il titolo raggiunga un buon numero di giocatori e che tutto funzioni nel migliore dei modi. Quest'ultimo aspetto funziona, mentre non abbiano ancora abbastanza utenti attivi, tuttavia... quelli che lo stanno giocando, lo stanno amando alla follia. Le recensioni su Steam sono positive con una media voto pari all'80%. La community è piccola ma noi siamo onesti con loro e stiamo continuando a sviluppare nuovi contenuti per il futuro."

Il papà di Gears of War, tuttavia se la prende con la stampa internazionale che non risparmia di pubblicare notizie sul flop commerciale del gioco: "Cercano solo visualizzazioni e clic facili per guadagnare di più dalla pubblicità. Noi continueremo a lavorare, loro possono fare quello che vogliono... per quanto mi riguardano, posso andare tranquillamente a quel paese. Abbiamo dei fan a cui rendere conto, il nostro gioco è sviluppato apposta per loro."

Cosa ne pensate delle parole di Cliffy B?