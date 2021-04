Cliffy B: il papà di Gears sta lavorando a qualcosa di nuovo... ma senza motoseghe

Cliff Bleszinski sta per tornare? In realtà non sappiamo se il papà di Gears of War sia al lavoro su un nuovo videogioco, Cliffy ha però confermato su Twitter di "essere al lavoro su qualcosa di nuovo"... di cosa si tratterà?

Ribadiamo come non sia scontato che il progetto in questione possa essere un videogioco e Cliff da parte sua non ha fatto nulla per chiarire i dubbi del pubblico, limitandosi a dire che non ci saranno motoseghe nel suo prossimo lavoro, smentendo dunque sul nascere le ipotesi che volevano un suo coinvolgimento in Gears 6, sopratutto dopo l'abbandono di Rod Fergusson, passato da The Coalition a Blizzard per lavorare sul franchise di Diablo.

Dopo il fallimento commerciale di LawBreakers e Radical Heights e la successiva chiusura del suo studio Boss Key Productions, Cliffy B ha abbandonato l'industria dell'intrattenimento elettronico promettendo che non tornerà mai più a sviluppare videogiochi e dedicandosi ad altri business, come la produzione di spettacoli teatrali a Broadway.

E' difficile ipotizzare con esattezza su cosa stia lavorando Cliff Bleszinski ma non ci stupiremmo affatto se il suo prossimo progetto non sarà in alcun modo legato al nostro mondo, abbracciando magari l'universo dei film o delle serie TV. O perchè no, magari un romanzo o una serie a fumetti.