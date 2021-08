Cliffy B: il papà di Gears of War sorprende con l'immagine del suo nuovo progetto

Tenendo fede alla parola data ai tanti appassionati che attendevano con impazienza di conoscere il nuovo progetto di Cliffy B, il papà di Gears of War accontenta i suoi fan mostrando loro la prima, sorprendente immagine della nuova opera che sta sviluppando lontano dallo stress dell'industria videoludica.

L'eclettico designer e autore di videogiochi statunitense decide così di affacciarsi sui social per dare modo ai più curiosi di sbirciare tra le pieghe del suo nuovo progetto, ma senza fornire delle indicazioni più precise sull'effettiva natura di questa opera.

L'immagine condivisa da Cliff Bleszinski mostra uno scenario cartoonesco ambientato in una dimensione cyberpunk: i protagonisti indiscussi della composizione artistica non sono però i grattacieli della città futuristica che si stagliano all'orizzonte in un mare di luci al neon, ma la singolare coppia rappresentata da un cane e un piccione che assistono alla scena appoggiati alla balaustra di un terrazzo.

Nell'aprile di quest'anno, lo stesso Cliffy B riferì ai suoi follower che "sì, per la cronaca sto lavorando a qualcosa di nuovo, e dovreste sapere che ogni dannato giorno in cui non posso parlarvene è davvero angosciante". Dopo aver riposto definitivamente nell'armadio la mitragliatrice/motosega di Gears of War, il futuro di Bleszinski continuerà ad essere nell'industria dei videogiochi oppure no? In attesa di ricevere una risposta definitiva da parte dell'artefice della serie sparatutto di Gears of War, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate dell'artwork mostrato da Cliffy B per svelare il setting del suo nuovo progetto artistico.