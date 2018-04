Cliffy B scherza sul successo di Fortnite: Battle Royale anche in FIFA e Nintendogs?

La fortuna dei Battle Royale ha decretato il successo di Fortnite e PlayerUnknown's Battlegrounds, riscrivendo le regole del multiplayer. Cliff Bleszinski ha voluto scherzare sulla cosa, immaginando l'introduzione di questa modalità anche nei giochi più insospettabili.

Come potete vedere nel tweet riportato a fondo pagina, Cliffy B ha postato un'immagine ironica sugli annunci che possiamo aspettarci all'E3 2018: l'introduzione della modalità Battle Royale in giochi come Halo e Battlefield, ma anche nelle serie più insospettabili come The Sims, Nintendogs, FIFA, Rocket League o Need For Speed.

Naturalmente l'intento di Cliff Bleszinski era puramente scherzoso, ma che la variante Battle Royale finisca effettivamente per arrivare in alcune serie di successo rimane tutt'altro che improbabile. Tanto per ricordarne una, diverse voci di corridoio sostengono che il prossimo Battlefield includerà una modalità Battle Royale, ma per averne la certezza bisognerà attendere la conferenza EA programmata per l'E3 2018.

Restando in tema, ricordiamo che lo stesso Cliff Bleszinski ha lanciato da poco su Steam Radical Heights, un nuovo Battle Royale attualmente disponibile in Accesso Anticipato. Cosa ne pensate dell'immagine postata da Cliffy B? Anche secondo voi questa modalità potrebbe raggiungere molti altri giochi?

A tal proposito, secondo un ex membro di Ubisoft tutti gli shooter includeranno una variante Battle Royale entro un anno.