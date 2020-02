Cliffy B era in trattativa con Fox per sviluppare un nuovo gioco di Alien

Cliff Bleszinski ha svelato su Twitter un retroscena legato a Boss Key Productions, studio da lui fondato e successivamente chiuso dopo i fallimenti commerciali di LawBreakers e Radical Heights, gli unici due giochi sviluppati dalla compagnia.

Secondo quanto dichiarato da Cliffy B, Boss Key Productions era in trattativa con Fox per lo sviluppo di un nuovo gioco di Alien, probabilmente un FPS considerando il background dello studio e dello stesso Cliff. Non è chiaro a che punto siano arrivate le trattative, in ogni caso sembra che tutto sia sfumato dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney, probabilmente a causa di problemi burocratici o difficoltà di comunicazione in un momento così delicato per l'azienda.

Il più recente gioco di Alien è Alien Blackout uscito all'inizio del 2019 su smartphone, nei mesi scorsi si è ventilata l'ipotesi di un possibile arrivo su Nintendo Switch ma ad oggi nulla è stato confermato. Dopo la chiusura di Boss Key Productions invece Cliffy B si è dedicato ad altri progetti non strettamente videoludici e proprio recentemente ha invitato Epic Games a prendere in considerazione le sue idee per Gears 6 dopo l'abbandono di Rod Fergusson alla guida di The Coalition.