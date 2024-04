Climax Studios lavora a un gioco PS5 basato su un'IP famosa: indizi da un curriculum

Sembra che Climax Studios stia lavorando a un gioco per PlayStation 5 basato su una proprietà intellettuale molto famosa: è ciò che emerge dal curriculum di Tim Leonard, che all'interno dello studio britannico di Portsmouth riveste il ruolo di Project Technical Director.

Tra le informazioni riportate sul suo profilo LinkedIn alla voce "progetti", Leonard afferma di essere impegnato nel "portare su PS5 un'IP molto famosa", senza tuttavia aggiungere nessun altro dettaglio in merito al misterioso progetto. L'autore ha inoltre specificato di essere al lavoro sul gioco dallo scorso settembre 2023, dunque non è da escludere che lo sviluppo dell'opera sia ancora nelle prime fasi di lavorazione.

Con così pochi dettagli a disposizione è chiaramente molto difficile al momento capire quale sia il noto franchise in procinto di tornare su PlayStation 5: potrebbe essere un brand targato Sony così come potrebbe trattarsi di una serie esterna al mondo PlayStation. Da come lo riporta Leonard, tuttavia, sembra che il gioco a cui Climax Studios sta lavorando sia un'esclusiva per la piattaforma Sony di attuale generazione.

Climax Studios è noto per aver sviluppato in passato giochi come Silent Hill Origins e Silent Hill Shattered Memories per conto di Konami, mentre in tempi più recenti ha dato supporto ad Housemarque nella creazione dell'apprezzato Returnal. Non resta che attendere i prossimi mesi (anni?) per capire a cosa la compagnia sta lavorando.

