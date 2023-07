Clive di Final Fantasy 16 vs Cloud di FF7: tu quale eroe preferisci?

Al di là dell’assonanza dei loro nomi, Clive di Final Fantasy 16 e Cloud di Final Fantasy VII condividono alcune similitudini fra loro. In linea generale, l’archetipo dell’eroe nella saga di Final Fantasy tende a tracciare alcuni elementi di continuità che non sfuggono ai giocatori della serie.

Nel caso di Clive e Cloud le prime impressioni possono farci credere che i due protagonisti si assomiglino molto per il loro sguardo un po’ ombroso e la loro fredda abilità con la spada. In verità, si tratta comunque di due personaggi che, pur condividendo alcune caratteristiche, seguono percorsi molti diversi.

Clive Vs Cloud chi preferisci?

Clive e Cloud sono accomunati da un trauma irrisolto che col tempo ne ha indurito il carattere. Nel caso del protagonista di Final Fantasy 16, la perdita del fratellino Joshua in tenera età durante l’assedio di Castel Rosalith ha lasciato una ferita che non si è mai rimarginata. Clive era ancora un ragazzo all’epoca dei fatti e, dopo essere stato inserito fra i ranghi dell’Impero come Portatore al servizio di Sua Radiosità, tutto è cambiato e il suo carattere gioviale ha lasciato il posto a un uomo animato unicamente dal desiderio di vendetta.

A differenza di Cloud, però, Clive affronta le relazioni interpersonali con una minore scontrosità, dimostrandosi taciturno ma non particolarmente ostile. Nonostante entrambi i protagonisti portino con sé una sofferenza che non riescono a esprimere con le parole, entrambi capiscono con il corso della trama che la solitudine non è la maniera più efficace per affrontarla.

Sia Clive che Cloud – e soprattutto quest’ultimo – capiscono col tempo che i legami con i propri amici sono la chiave per alleggerire il peso del dolore, pur grande che sia. Così, imparano a contare sulle persone che gli stanno intorno e a fidarsi realmente di loro. Al di là di questo, comunque, il modo in cui i due personaggi vivono i rapporti con la loro squadra, anche quando si tratta di interessi sentimentali, è notoriamente diverso, anche perché notoriamente diverso è l’approccio dei due team di sviluppo alle storie del gioco. E voi? Chi avete preferito fra Clive e Cloud?

