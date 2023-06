Clive di Final Fantasy 16 vs Noctis di FF15: tre somiglianze tra i due protagonisti

La saga di Final Fantasy sembra spesso seguire uno schema ben preciso e piuttosto ricorrente quando si tratta di scegliere i suoi protagonisti e non è un caso, quindi, che spesso s'intravedano delle somiglianze fra gli eroi dei vari capitoli.

Lo stesso Noctis di Final Fantasy 15, ad esempio, presenta alcuni tratti in comune con Clive, il Primo Scudo di Rosaria. Mentre vi rinviamo alla nostra recensione di Final Fantasy 16 per tutti gli approfondimenti sull'ultima fantasia finale, ci soffermiamo in quest'articolo su 3 cose che Clive e Nocits hanno in comune.

Prima di proseguire, però, un'importante avvertenza: questo articolo contiene alcuni leggeri spoiler sulle trame di Final Fantasy 15 e Final Fantasy 16. Se preferite evitarli, suggeriamo di rimandarne la lettura a un secondo momento.

Nobili con un dono divino

Nonostante le evidenti differenze dei due mondi in cui abitano, Clive in Final Fantasy 16 e Noctis in Final Fantasy 15 sono entrambi primogeniti di una famiglia reale e benedetti da un dono che ha connotazioni divine. Oltre alla grande responsabilità che grava sulle loro spalle per le sorti dei relativi regni da cui traggono lignaggio, i due protagonisti devono imparare ad accogliere il proprio potere, il cui pieno potenziale inizierà a esprimersi dopo che le loro case madri saranno sconvolti dalla falce della guerra.

Tutti e due sfidano il sistema

Sia Clive che Noctis appartengono a un mondo in cui l'ordine naturale delle cose sembra essere ormai prestabilito e consolidato nel corso dei secoli. Ciò nonostante, entrambi comprendono a poco a poco che il loro destino non è piegarsi, ma sovvertire le regole. L'idea di sfidare il destino è uno dei tratti che lega l'universo di Final Fantasy 15 a quello di Final Fantasy 16, tracciando una somiglianza tra Clive e Noctis. Entrambi i personaggi devono misurarsi con un obiettivo apparentemente insormontabile, sfidando forze inarrestabili che tuttavia sembrano essere il cuore trainante dei loro rispettivi mondi.

La missione di entrambi richiede i Cristalli

I cristalli sono un elemento ricorrente nella saga di Final Fantasy e nella sedicesima incarnazione della serie hanno un ruolo atipico e molto interessante: per la prima volta, infatti, l'obiettivo è disfarsi dell'eredità dei cristalli, distruggendoli ad uno ad uno. Nel caso di Noctis, invece, il futuro Re ha intenzione di incanalare un potere smisurato attingendo al Cristallo e sprigionando tutta la sua vera forza. Nonostante i loro obiettivi differiscano e le loro motivazioni anche, le avventure sia Clive che di Noctis vedono ancora una volta i cristalli come protagonisti. E del resto, i cristalli sono uno degli elementi comuni dei giochi di Final Fantasy.