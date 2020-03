Clive N Wrench: un nuovo platform 3D ispirato a Spyro the Dragon e Jak & Daxter

Numskull Games e Dinosaur Bytes hanno annunciato Clive N Wrench, platform 3D dallo stile retrò ispirato a giochi come Banjo-Kazooie, Jax & Daxter, Spyro the Dragon e Sly Racoon.

Gli autori stessi ammettono di esseri ispirati ai grandi classici del passato con l'obiettivo di proporre un gioco di piattaforme 3D vecchia scuola, un genere sempre meno popolare e diffuso ai giorni nostri e che può contare su pochissimi esponenti.

Sviluppato nel tempo libero da Rob Wass a partire dal 2011, nel corso degli anni Clive N Wrench è cresciuto fino a diventare un prodotto completo sviluppato da un team di professionisti. Il gioco propone undici livelli da superare e altrettante battaglia contro i boss, oggetti da collezionare e personaggi buffi a fare da contorno ad un'avventura coloratissima.

Clive N Wrench uscirà il prossimo autunno in formato digitale su Nintendo Switch e PC, su Steam sono già aperti i preordini in attesa di scoprire il prezzo e la data di uscita. Cosa ne pensate di questo nuovo progetto? Clive N Wrench potrebbe avere tutte le carte in regola per conquistare gli appassionati del genere.