Da Clock Tower a Gex Trilogy: le novità annunciate al Limited Run Saves E3

Seguendo quella che è ormai una tradizione, Limited Run ha trasmesso anche nel corso dell'estate 2023 il suo consueto evento durante il quale vengono annunciate le riedizioni di vecchi titoli o esclusive versioni fisiche di prodotti disponibili solo in digitale.

Nel corso del Limited Run Saves E3, che ha sbeffeggiato i vecchissimi eventi dell'E3, sono stati annunciati numerosi prodotti. Ad aprire le danze è stato This Way of Madness, la cui edizione digitale arriverà su Nintendo Switch il prossimo 25 luglio 2023, ma ci sarà da attendere ancora un po' per saperne di più sulla versione PS5 e sulle edizioni fisiche per entrambe le piattaforme. È poi giunto il momento di Another Crusade, vecchio gioco di ruolo ispirato a Super Mario RPG che tornerà su Switch, PS5 e Xbox grazie al Carbon Engine, ma non è ancora nota la data d'uscita, che verrà annunciata entro fine anno con l'apertura dei preorder.

Nel 2024 arriverà anche Double Shake, un platform 2.5D ispirato ai classici del passato e previsto solo su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5. L'azienda ha poi annunciato la Odencat's Paradise Collection, bundle contenente Bear's Restaurant e Fishing Paradiso. In questo caso i preorder sono già stati aperti per la sola versione Switch. In un evento Limited Run Games non poteva certo mancare WayForward con Shantae, che è stata tra i protagonisti con l'annuncio di Shantae Advance: Risky Revolution. Si tratta di un progetto per Game Boy Advance cancellato che è stato ripresto di recente e verrà pubblicato proprio sulla vecchia console portatile Nintendo.

Molto interessante è poi il trailer d'annuncio del ritorno di Tomba, vecchia gloria PlayStation che tornerà in una riedizione curata dall'autore originale su alcune delle piattaforme più recenti. Oltre a Tombi, un altro classico che è stato mostrato all'evento è la Gex Trilogy, collection che porterà la trilogia su Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam), così che tutti possano giocarlo (o rigiocarlo). Abbiamo poi assistito al reveal della Teenage Mutant Ninja Turtles Soundtrack Selection, colonna sonora del vecchio gioco SNES dedicato alle Tartarughe Ninja in arrivo sia su CD che su cassetta e vinile.

A seguire è arrivato il trailer d'annuncio di Jurassic park Classic Games Collection, in arrivo in svariate edizioni fisiche con numerosi extra che faranno la gioia degli appassionati. Altra novità è Arzette: The Jewel of Faramore, un'avventura curata da Rob Dunlavey in uscita nel 2023 su tutte le piattaforme. Non è mancato all'appello nemmeno Clock Tower, che grazie ad una collaborazione tra Capcom, Sunsoft, Wayforward e Limited Run tornerà nel 2024 su Switch, PC, PlayStation e Xbox.

A chiudere l'evento sono stati poi Rose & Camellia Collection e Plumbers Don't Wear Ties Definitive Edition: il primo è in arrivo sull'eShop di Switch ed il secondo sarà disponibile a dicembre 2023 su tutte le piattaforme.