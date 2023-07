Clock Tower, dallo SNES con furore! L'avventura horror di culto torna nel 2024

Senza dubbio il Limited Run Saves E3 Showcase del 12 luglio ha strizzato non poco l'occhio ai giocatori di vecchia data ed i più nostalgici annunciando il ritorno di diverse vecchie glorie apprezzate. E così, oltre all'iconico Tombi e l'avvincente trilogia di Gex, c'è stato spazio anche per il ritorno di Clock Tower.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un'avventura horror in stile "punta e clicca" che vide originariamente la luce su Super Famicom (l'edizione giapponese del Super Nintendo) nel 1995. Negli anni successivi il titolo sviluppato dalla defunta Human Entertainment arrivò anche su PlayStation, PC e WonderSwan, tuttavia mai nessuna versione occidentale venne ufficialmente prodotta ed il primo capitolo della serie rimase confinato sul territorio giapponese. Nonostante ciò, grazie anche all'emulazione e localizzazioni amatoriali, Clock Tower venne riscoperto dagli appassionati divenendo così un titolo di culto.

L'annuncio di Limited Run Games ha dunque un certo spessore, in quanto consentirà finalmente all'opera horror di sbarcare anche in Europa e Stati Uniti, precisamente su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox all'inizio del 2024. La riedizione è frutto della collaborazione di Limited Run con lo sviluppatore WayForward, ma nel progetto sono coinvolti anche Capcom e Sunsoft che nel 2002 realizzarono Clock Tower 3 per PlayStation 2.

Come confermato dal trailer di annuncio, che ha mostrato in azione alcune sequenze del classico originale, Clock Tower verrà riproposto attraverso il Carbon Engine proprietario di Limited Run. Non ci sono per il momento maggiori dettagli sul progetto o un su una data d'uscita più precisa, ma novità non tarderanno ad arrivare nei prossimi mesi.

Restando in tema di nostalgia, anche il ritorno di Tombi all'evento Limited Run ha regalato non poche soddisfazioni ai giocatori, pronti a rivivere presto anche le avventure del simpatico ragazzo selvaggio dai capelli rosa.