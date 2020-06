Clockwork Aquario: il gioco cancellato nel 1992 debutterà su PS4 e Switch

Clockwork Aquario è un gioco sviluppato da Westone Bit Entertainment nel 1992 e mai pubblicato, nonostante i lavori fossero all'epoca praticamente terminati. Incredibile ma vero, il progetto uscirà per la prima volta nel 2020 grazie al supporto di ININ Games e Strictly Limited Games.

Il gioco è rimasto in lavorazione per tutto il 1992 con l'obiettivo di farlo uscire nel 1993, tuttavia con la sempre maggior diffusione dei giochi 3D il publisher ha deciso di non pubblicare un "semplice" platform 2D nato per spingere al massimo le potenzialità della piattaforma hardware SEGA System 18.

Progettato da Ryuichi Nishizawa (co-fondatore di Westone Bit Entertainment e autore di Wonder Boy), Clockwork Aquario è un gioco d'azione bidimensionale a scorrimento orizzontale che negli anni ha suscitato un discreto interesse senza però mai riuscire a raggiungere il mercato. Il gioco arriverà per la prima volta in assoluto alla fine dell'anno su PS4 e Nintendo Switch (altre piattaforme non sono state confermate) in formato digitale e in versione fisica a tiratura limitata.

Il team di sviluppo ha dovuto riscrivere intere parti del gioco, alcuni frammenti del codice sorgente originale sono stati persi e questo ha reso inaccessibile parte delle musiche e alcuni assets grafici, per il resto non ci saranno differenze o altri contenuti rispetto alla visione originale dei creatori.