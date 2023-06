Clockwork Revolution annunciato: è un nuovo action RPG steampunk di Inxile

InXile Entertainment ha seguito l'esempio degli altri cugini degli Xbox Game Studios e ha approfittato della vetrina mediatica offerta dall'Xbox Games Showcase 2023 per annunciare la sua nuova IP, Clockwork Revolution.

Il generoso filmato di presentazione ha offerto un'ampia panoramica tanto sul setting quanto sul gameplay. Clockwork Revolution si presenta come un action RPG in prima persona steampunk basato sui viaggi nel tempo. La storia è ambientata ad Avalon, una metropoli vittoriana nella quale i momenti chiavi della storia sono stat segretamente alterati per conferire benessere e potere ad una ristretta élite di persone.

L'affascinante base narrative funge da propellente per l'ambizioso gameplay, che punta a spingere il genere action RPG verso nuove vette consentendo ai videogiocatori di viaggiare nel tempo, modificare gli eventi del passato e assistere agli inaspettati effetti delle loro azioni nel futuro. Grande libertà verrà offerta anche nella creazione del personaggio, che potrà essere realizzato completamente da zero.

Il progetto si trova nelle mani del Game Director Chad Moore e del Principal Designer Jason Anderson, ben noti agli appassionati per aver realizzato uno degli RPG steampunk più amati di sempre, Arcanum. Clockwork Revolution è in sviluppo esclusivamente per Xbox Series X|S e PC e verrà lanciato, a detta degli sviluppatori, a tempo debito. Come tutte le IP di casa Microsoft, debutterà al day one immediatamente al day one.